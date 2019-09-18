Сегодня в Минске обсудят выплату украинских пенсий жителям Донецка и Луганска

На сегодняшних переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске будет поднят вопрос упрощения процедуры выплат украинских пенсий жителям временно неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Об этом сообщила народный депутат от фракции «Слуги народа», представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук, передает «Українське радіо».



По ее словам, эти выплаты, возможно, будут осуществляться в электронной форме, а также появится возможность подавать необходимые справки для получения выплат через интернет.



Также ожидается, что стороны подпишут соглашение об отводе войск в районе Петровского и Золотого. Кроме того сегодня могут подписать план-график робот и техническое дополнение о разминировании и демонтаже укреплений к рамочному соглашению об отводе сил и средств 2016 года.



Кроме того, стороны обсудят вопросы обмена удерживаемыми лицами. Предварительной формулой является 69 (украинцев) на 208 (те, кого требуют группировки «Л-ДНР»).



Накануне «Коммерсант» сообщил, что сегодня в Минске может быть утверждена и подписана единая редакция «формулы Штайнмайера», которая предусматривает порядок выполнения Минских соглашений.

Встреча 18 сентября ТКГ в Минске важна в контексте организации саммита лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта на Донбассе. Ожидается, что принятые сегодня решения лягут в основу повестки «нормандской» встречи, дата которой до сих пор не определена.