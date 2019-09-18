В Киеве побили заместителя мэра Кличко

В Киеве неизвестные избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об этом сообщает полиция Киева.



Отмечается, что сегодня в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Митрополита Липковского неизвестный избил заместителя главы КГГА.



Солончак рассказал врачам, что его избили поздно вечером 17 сентября в подъезде дома, отмечает «Цензор.Нет». Заместителя мэра Виталия Кличко доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы.



По данным «Украинской правды», Слончак находится в реанимации.