Экс-замглаву МВД времен Майдана заочно арестовали

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра внутренних дел, который проходит подозреваемым по делу об убийстве участников Майдана 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.



В сообщении не указывается имя подозреваемого, но выдвинутое ему подозрение и правовая квалификация преступлений указывают на занимавшего в начале 2014 года пост замглавы МВД Виктора Ратушняка, который в настоящее время скрывается за рубежом.



Его подозревают в превышении служебных полномочий и организации умышленных убийств на Майдане.