Вятрович уволен с должности главы Украинского института нацпамяти

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович сообщил, что завершил работу в институте.



«Я завершил каденцию на посту главы Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет», — написал он в Facebook.



Вятрович отметил, что получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы.

Украинский институт национальной памяти — научно-исследовательское бюджетное учреждение при Кабинете министров. Руководитель УИНП назначается и увольняется с должности распоряжением правительства.