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Вятрович уволен с должности главы Украинского института нацпамяти

18 сентября 2019, 13:34

Вятрович уволен с должности главы Украинского института нацпамяти

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович сообщил, что завершил работу в институте.

«Я завершил каденцию на посту главы Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет», — написал он в Facebook.

Вятрович отметил, что получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы.

Украинский институт национальной памяти — научно-исследовательское бюджетное учреждение при Кабинете министров. Руководитель УИНП назначается и увольняется с должности распоряжением правительства.

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