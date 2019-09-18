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В ЛугОГА допустили, что полиция причастна к вырубке леса

18 сентября 2019, 14:27

В ЛугОГА допустили, что полиция причастна к вырубке леса

За незаконной вырубкой и перевозкой леса в Луганской области может стоять областное управление Национальной полиции, считает первый заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Погуляйко.

«Часто говорят, что лес перемещают ночью, что его незаконно вырубают, что его сопровождает полиция. Действительно, так и есть — полиция часто сопровождает, очень много вывозит. Но доказать все это должны правоохранительные органы», — цитирует чиновника «Громадське».

По словам Погуляйко, правоохранители регистрируют факт перемещения, «но результатов нет» — дальнейшие проверки не проводятся. По мнению чиновника, ответственность должны понести, прежде всего, начальник полиции Луганской области и его заместители.

На вопрос журналиста, на чем основаны его выводы о причастности полиции к незаконной вырубке леса и его перевозу, Погуляйко ответил: «Чтобы груз беспрепятственно перемещался, кто-то должен его сопровождать или способствовать тому, чтобы его не остановили. Мы видим результат — если его останавливают, то этот факт регистрируют, но это ничем не заканчивается. И даже если начинается уголовное производство, то, поверьте, оно никогда не имеет продолжения».

При этом в управлении полиции Луганской области такие обвинения отвергают. Пресс-секретарь управления Татьяна Погукай сказала «Громадському», что в течение текущего года полиция расследовала и направила в суд восемь уголовных производств, в четырех из них уже были вынесены обвинительные приговоры.

«Проверяются все транспортные средства, которые перевозят древесину, проверяется документация. Все это направляется в прокуратуру, чтобы совместно со следователями было принято решение — подпадает перевозка древесины под преступную деятельность или не подпадает. Поэтому говорить, что полиция занимается тем, о чем сказал чиновник — это, с его стороны, очень неправильно», — заявила она.

По словам Погукай, перед тем как делать такие громкие заявления, «надо разобраться и проанализировать», что сделала полиция.

«А разбираться нужно с теми, кто отвечает за сохранность наших лесных массивов. Это те, кто управляют лесными хозяйствами, те, кто выписывает документы о том, что лес, который рубят—- это сухостой, а не здоровая древесина», — резюмировала спикер полиции.

ТЕМЫ

Организации
Нацполиция ЛугОГА
Прочее
вырубка леса

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