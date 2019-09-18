Сепаратист Губарев назвал лживыми СМИ «ДНР»

Один из лидеров сепаратистских митингов 2014 года в Донецке Павел Губарев назвал подконтрольные группировке «ДНР» СМИ лживыми.



«Официальные СМИ лживые. И поэтому люди им не доверяют», — написал он в своем Telegram-канале.



Сепаратист подчеркнул, что альтернативной точки зрения в публичной сфере сейчас нет, потому что «ДНР» «начинает преследовать и прессовать, списывая свою жестокость на войну». «То есть воровать власти в войну можно, но писать об этом нельзя. Война же», — отметил Губарев.



В этой связи он заступился за анонимные Telegram-каналы, которые стали популярны в донецком сегменте интернета. «Всем жителям ДНР обязательно нужно читать анонимные телеграм-каналы, хотя на 100% доверять им не следует», — считает Губарев. Он полагает, что среди них есть «СБУшные», цель которых — «ввести в заблуждение и посеять раздор».



«Считаю, что альтернативные СМИ нужны, пусть и в виде анонимных телеграм-каналов, иначе же вороватая гоп-команда МММщиков во главе с [главой "ДНР"] Пушилиным растащит все народное хозяйство», — подчеркнул он.

Ранее положение СМИ при «ДНР» раскритиковал один из руководителей сепаратистского телеканала «Юнион».

Осенью прошлого года Павел Губарев хотел поучаствовать в «выборах» на пост главы «ДНР», но его не допустили. С тех пор медийная активность Губарева значительно снизилась.