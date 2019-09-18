Трамп решил назначить Роберта О'Брайена на пост советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Роберта О'Брайена на должность нового советника по национальной безопасности. Об этом Трамп написал в своем Twitter.



«Я рад объявить о том, что я предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника по национальной безопасности», - говорится в сообщении.



Трамп отметил, что долгое время работал с Робертом и считает, что он справится с такой работой.



Американская газета The Washington Post, характеризуя О'Брайена, отмечает, что он имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также поддерживает хорошие отношения с коллегами в государственном департаменте и Пентагоне, что указывает на него, как на «безопасный выбор», передает «Интерфакс-Украина».



«В Белом доме желают иметь командного игрока», - сообщили собеседники The Washington Post, отметив, что О'Брайен отличается «приятным поведением» в сравнении с уволенным с поста Джоном Болтоном, известным как «безжалостный чиновник-бюрократ».



Кандидатуру О'Брайена поддерживает и один из наиболее доверенных советников Трампа в сфере международных отношений - госсекретарь США Майк Помпео.