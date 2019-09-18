Антикоррупционный суд разрешил задержать фигуранта дела «Роттердам +»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда дала разрешение на задержание Владимира Бутковского, чиновника Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и рынка коммунальных услуг (НКРЭКУ) по делу «Роттердам+». Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



«Апелляционная палата ВАСУ отменила решение следственной судьи Соломенского районного суда города Киева, которым было отказано в удовлетворении ходатайства НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном аресте служащего НКРЭКУ», - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.



14 августа топ-менеджера «ДТЭК» Бориса Лисового выпустили под залог в 10 млн гривен. Всю сумму за него внесла компания Ахметова. Еще одному из топ-менеджеров компании суд назначил меру пресечения в 9,5 млн гривен.



Национальное антикоррупционное бюро Украины лично вручило подозрение двум топ-менеджерам компании «ДТЭК» Рината Ахметова.



8 августа НАБУ открыли дело против шести лиц о нанесении государству ущерба на 18,87 млрд гривен из-за формулы «Роттердам+». Среди обвиняемых - бывшее руководство НКРЭКУ и менеджеры «ДТЭК» (компании Рината Ахметова).