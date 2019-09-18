В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити» используется система видеоповторов (Video assistant referee). Благодаря ей главные арбитры могут отменять или уточнять решения, принятые по ходу матча.
Встреча проходит на стадионе «Металлист» в Харькове. Игру судит португалец Артур Соареш Диаш.
На стадионах Украины VAR будет задействован впервые.
Сегодня впервые на матче «Шахтера» в Лиге чемпионов будет использована система VAR. #ШахтерМанСити pic.twitter.com/TvIAMlJup6— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 18, 2019
В Лиге чемпионов эту технологию внедрили в прошлом сезоне на стадии плей-офф.
Матч транслирует телеканал «Футбол 2».