В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити» используется система видеоповторов (Video assistant referee). Благодаря ей главные арбитры могут отменять или уточнять решения, принятые по ходу матча.



Встреча проходит на стадионе «Металлист» в Харькове. Игру судит португалец Артур Соареш Диаш.



На стадионах Украины VAR будет задействован впервые.

Сегодня впервые на матче «Шахтера» в Лиге чемпионов будет использована система VAR. #ШахтерМанСити pic.twitter.com/TvIAMlJup6 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 18, 2019

В Лиге чемпионов эту технологию внедрили в прошлом сезоне на стадии плей-офф.



Матч транслирует телеканал «Футбол 2».