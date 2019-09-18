Разведение сил по всей линии соприкосновения и «формула Штайнмайера». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 18 сентября.

Политика



Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Но российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Кроме того, в Минске достигли «значительного прогресса» по предстоящему обмену пленными.



В свою очередь представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинская сторона сегодня отказалась закрепить «формулу Штайнмайера» на бумаге.



Президент Украины Владимир Зеленский в своем плане по Донбассу предложил развести силы сразу по всей линии соприкосновения, а не разводить войска на отдельных участках.



Командующий операции Объединенных сил Владимир также сообщил, что украинская сторона готовится к отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе. Однако уточнил, что в конечном итоге все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина рассматривает введение миротворческой миссии как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся урегулировать конфликт на Донбассе с помощью Минских соглашений.



Общество



У разрушенного моста в Станице Луганской была установлена веб-камера, чтобы в режиме реального времени можно было наблюдать за ходом восстановительных работ.



Боевые действия



Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик констатировал, что число нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло в отдельные дни.



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