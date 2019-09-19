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Силы ООС насчитали 7 обстрелов своих позиций, без потерь

19 сентября 2019, 08:16

Силы ООС насчитали 7 обстрелов своих позиций, без потерь

За среду, 18 сентября, и ночь четверга боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь со стороны украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Согласно информации, в течение среды боевики совершили 3 обстрела позиций ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: неподалеку Березового — из стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 2 обстрела украинских позиций: неподалеку Майского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Крымского — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили «режим тишины».

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: неподалеку Николаевки — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 1 обстрел украинских позиций ООС: вблизи Золотого — из стрелкового оружия.

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