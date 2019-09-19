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В «ЛНР» связали взрыв под мостом в Луганске с приездом российского «гумконвоя»

19 сентября 2019, 11:45

В «ЛНР» связали взрыв под мостом в Луганске с приездом российского «гумконвоя»

«Министр внутренних дел» при группировке «ЛНР» Игорь Корнет допустил, что подрыв опор моста в Луганске связан с приездом «гуманитарного конвоя» МЧС России, передает сепаратистский «Луганскинформцентр».

«Белые КАМАЗы, которые зашли, должны были следовать в районе этого маршрута на склады разгрузки», — заявил Корнет. Он отметил, что после происшествия грузовики поехали по другому маршруту.

Также Корнет рассказал, что инициирование взрыва «было путем подсоединения проводного подрыва», а не радиовзрывателя.

По его словам, проводятся первичные оперативные действия, подворовые обходы. «Есть первичные версии, серьезные зацепки, которые позволят нам в ближайшие дни прояснить общую картину и, я думаю, задержать исполнителя», — подчеркнул Корнет.

Отметим, что о приезде 86-го российского «гуманитарного конвоя» ни МЧС РФ, ни СМИ «ЛНР» заранее не анонсировали. Как правило об отправке грузовиков сообщается заранее.

Сегодня утром в «ЛНР» заявили о попытке подрыва путепровода в Луганске. Отмечалось, что бетонные конструкции трех опор моста были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв.

ТЕМЫ

Организации
ЛНР
Места
Луганск
Люди
Игорь Корнет

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