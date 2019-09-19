Рада приняла закон Зеленского о реформе прокуратуры

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект президента Владимира Зеленского №1032, который предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров. За этот закон проголосовали 259 народных депутатов на заседании парламента.



Согласно документы, органы прокуратуры пройдут аттестацию, после чего будут созданы Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. У генпрокурора будет право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры. Предполагается, что военная прокуратура будет ликвидирована, а вместо нее создадут специализированную прокуратуру по противодействию преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны.



Количество работников сократят с 15 до 10 тысяч человек, оставшимся повысят зарплату.



До 1 сентября 2021 года временно останавливаются полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Генпрокурор утверждает порядок проведения отбора кадровыми комиссиями и определяет порядок замещения временно вакантных должностей.