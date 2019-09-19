Порошенко хочет введения миротворцев на Донбасс для проведения выборов

Пятый президент, лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что местные выборы на временно неподконтрольной части Донбасса могут пройти только в условиях безопасности, которые обеспечит миротворческая миссия ООН.



«Значительно усилит и упростит создание компонента безопасности принятие решения Совета безопасности ООН относительно миротворческой миссии», — сказал он в Кулуарах Верховной Рады.



По его словам, миротворцы смогут разоружить незаконные вооруженные формирования, обеспечат вывод тяжелой военной техники, возьмут контроль над границей с Россией. «И, в конце концов, создадут условия безопасности, чтобы защитить жителей оккупированной территории», — подчеркнул он.



Порошенко добавил, что в условиях безопасности в отдельные районы Донбасса смогут вернуться украинские партии, СМИ и переселенцы, что необходимо для проведения демократических выборов.



При этом Порошенко не упомянул, что в Совбезе ООН заседает Россия, которая может ветировать решение по миротворцам.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко неоднократно заявлял, что местные выборы в ОРДЛО возможны только при наличии условий безопасности.



Пристайко также сказал, что миротворческая миссия является «планом Б» для президента Зеленского в случае, если конфликт на Донбассе не удастся урегулировать с помощью Минских соглашений.



Зеленский недавно заявил, что «осторожно» относится к введению миротворцев на Донбасс, так как это может заморозить конфликт, а не решить его.