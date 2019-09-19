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Российское СМИ показало предложенную редакцию «формулы Штайнмайера»

19 сентября 2019, 13:26

Российское СМИ показало предложенную редакцию «формулы Штайнмайера»

Российское издание «Коммерсант» опубликовало редакцию «формулы Штайнмайера», которую накануне российская сторона предлагала утвердить на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Документ занимает полстраницы и прописывает имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Согласно ему, закон об «особом статусе» вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, «которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах».

Также в документе отмечается, что закон об «особом статусе» будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

Фото: Коммерсант

18 сентября ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в выполнении Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что Киев не имеет принципиальных возражений по «формуле Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при выполнении ряда условий.

В свою очередь представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция).

Сегодня депутат от президентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что участники ТКГ не имели полномочий подписывать «формулу Штайнмайера».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на применение «формулы Штайнмайера» для урегулирования ситуации на Донбасса во время встречи на уровне советников глав «нормандской четверки» 2 сентября.

Пристайко неоднократно заявлял, что местные выборы в ОРДЛО возможны только при наличии условий безопасности.

ТЕМЫ

Прочее
особый статус Минские соглашения Трехсторонняя контактная группа формула Штайнмайера

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