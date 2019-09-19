Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ задержала подозреваемую в передаче разведывательных данных «ЛНР»

19 сентября 2019, 15:01

СБУ задержала подозреваемую в передаче разведывательных данных «ЛНР»

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали местную жительницу, которая подозревается в передаче разведывательных данных боевикам «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что женщина была завербована боевиками в конце прошлого года во время посещения временно оккупированных территорий по личным делам. С тех пор она поддерживала контакты с представителем фейковой контрразведки так называемого "МГБ ЛНР"», – говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина собирала и передавала боевикам данные о подразделениях ВСУ, принимающих участие в операции Объединенных сил – об их численности, вооружении, дислокации, организации охраны.

«Для прикрытия своих действий она оказывала помощь украинским военнослужащим в бытовых вопросах и передавала им домашние продукты. Собранные данные боевики "ЛНР" использовали для проведения диверсий на подконтрольной правительству территории Луганской области», - сообщает СБУ.

Женщину задержали рядом с зоной ведения боевых действий во время попытки передачи боевикам информации. Ей сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Кроме того, следователи установили личность представителя так называемого «МГБ ЛНР», который завербовал луганчанку. Его участие в деятельности террористической организации документируется в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 УК Украины.

ТЕМЫ

Прочее
СБУ ЛНР
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:05
«ДНР» лишила свободы мужчину на 17 лет по обвинению в «госизмене»
17:02
Ходаковский заявил, что кремлевский куратор «Л-ДНР» боролся с ним
16:10
Боевики «ДНР» не пропустили патруль ОБСЕ к камере
11:45
В «ЛНР» связали взрыв под мостом в Луганске с приездом российского «гумконвоя»
10:38
«ЛНР» заявила о попытке подрыва моста в Луганске
23:00
Разведение сил по всей линии соприкосновения и «формула Штайнмайера». Главное за день
15:22
Сепаратист Губарев назвал лживыми СМИ «ДНР»
15:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
11:51
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
10:23
Сегодня в Минске обсудят выплату украинских пенсий жителям Донецка и Луганска
22:20
Над линией конфликта. Главные события Донбасса за день
21:53
35 тысяч жителей Донецка хотят получить паспорта РФ. В «ДНР» назвали это «ажиотажем»
18:28
В «ДНР» заявили, что убитый в Мариуполе Джумаев находился в списке на обмен
17:25
В Донецке фура столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие
16:22
Ходаковский рассказал, как Пушилин и Дикий помогли ему в конфликте с Захарченко
все новости
18:49
Украина передала России экземпляр договора о транзите газа
18:29
В Киеве неизвестный сообщил о минировании всех мостов, роддомов и ТРЦ
17:27
Разумков подписал закон об импичменте и направил его Зеленскому
17:18
Верховная Рада утвердила нового главу Фонда госимущества
17:16
Полиция задержала банду «Самвела Донецкого»
17:05
«ДНР» лишила свободы мужчину на 17 лет по обвинению в «госизмене»
17:02
Ходаковский заявил, что кремлевский куратор «Л-ДНР» боролся с ним
16:38
СМИ: Во время выборов в Раду Сивохо в Facebook поддерживали боты
16:10
Боевики «ДНР» не пропустили патруль ОБСЕ к камере
16:06
В Кремле сочли «новым явлением» требования Украины по «формуле Штайнмайера»
15:23
Полиция передумала обвинять «минера» киевского моста в терроризме. Аваков хочет взять его на поруки
15:01
СБУ задержала подозреваемую в передаче разведывательных данных «ЛНР»
14:18
У Зеленского сформулировали позицию по «особому статусу» и выборам на Донбассе
14:17
На КПВВ «Новотроицкое» умерла женщина
13:46
Суд отменил домашний арест Ефремова
все новости
ВИДЕО
Полиция задержала банду «Самвела Донецкого»
19 сентября, 17:16
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
18 сентября, 11:51
«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян
15 сентября, 20:03
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция