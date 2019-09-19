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В Кремле сочли «новым явлением» требования Украины по «формуле Штайнмайера»

19 сентября 2019, 16:06

В Кремле сочли «новым явлением» требования Украины по «формуле Штайнмайера»

Решение Украины поставить условия для реализации «формулы Штайнмайера» не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтвержденных договоренностей, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ранее все согласились с "формулой Штайнмайера" и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие шаги видят в Москве, Песков сказал: «Безусловно, работу надо продолжать. Но, насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции — мы пока не можем сказать: постоянно меняющейся или эпизодически меняющейся». Он подчеркнул, что такая ситуация не способствует быстрому продвижению переговоров.

Также журналисты попросили Песков оценить шансы на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» после заседания Трехсторонней контактной группы в среду: «Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин, он сам об этом говорил: о том, что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу. Мы видим, что эта подготовительная работа встречается с трудностями».

По словам пресс-секретаря президента РФ, «возникают вопросы» относительно того, остаются ли все стороны «в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей». «Поэтому предстоит еще продолжение работы», — резюмировал Песков.

18 сентября ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в выполнении Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что Киев не имеет принципиальных возражений по «формуле Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при выполнении ряда условий.

В свою очередь представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция).

Сегодня депутат от президентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что участники ТКГ не имели полномочий подписывать «формулу Штайнмайера».

ТЕМЫ

Люди
Владимир Путин Дмитрий Песков
Прочее
Нормандский формат формула Штайнмайера

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