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СМИ: Во время выборов в Раду Сивохо в Facebook поддерживали боты

19 сентября 2019, 16:38

СМИ: Во время выборов в Раду Сивохо в Facebook поддерживали боты

Киевская пиар-комания Pragmatico получала заказ писать от имени ботов комментарии в Facebook в поддержку шоумена, комика Сергея Сивохо, который на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался от «Слуги народа». Об этом говорится в совместном расследовании «Слідство.Инфо» и «Громадського».

«Журналист Василий Бидун, который под прикрытием в течение месяца работал в агентстве Pragmatico, получал от руководителей задачи через сеть фальшивых аккаунтов в Facebook писать положительные комментарии о телеведущего и юмориста Сергея Сивохо», - говорится в расследовании.

Сивохо во время избирательной кампании в Верховную Раду в июне-июле 2019 года баллотировался от партии «Слуга народа» по 49-му одномандатному округу (Константиновка, Дружковка, Константиновский и Покровский районы Донецкой области).

Журналисты выяснили, что в указаниях для руководителей «ботов» требовали писать все комментарии в пользу Сивохо русском языке. Примеры тезисов для ботов были такие (стилистика и грамматика сохранены):«Сивохо крутой, сомнений нет он будет огромным тараном в борьбе по деокупации и развития донбасского региона»; «Хорошо, что хоть кто-то не забывает про Донбасс ни на минуту, это очень важная тема для нас сейчас и я рад, что Сергей поднимает ее».

В комментарии «Слідство.Инфо» пресс-секретарь Сивохо Марина Хацаюк сказала, что он не заказывал услуги ботоферм.

«Мы ничего не знаем о ботах и ботофермах на наших страницах. Возможно, кому-то это было выгодно - подослать ботов <...> Возможно, это был заранее спланированный ход, чтобы сейчас было что расследовать <...>», - заявила она.

На звонки журналистов Сивохо не ответил.

Также из журналистского расследования стало известно, что активнее всего перед парламентсикми выборами ботоферма при Pragmatico работала в интересах политиков Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука.

Компания Pragmatico, по данным департамента кибербезопасности Facebook, руководила 168 аккаунтами, 149 страниц и 79 группами, соцсеть удалила из манипулятивной активность на них. 

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