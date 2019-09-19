Ходаковский заявил, что кремлевский куратор «Л-ДНР» боролся с ним

Бывший «секретарь Совбеза ДНР» и основатель формирования боевиков «Восток» Александр Ходаковский заявил, что из-за критики руководства «республики» сталкивался с противодействием со стороны помощника президента России Владислава Суркова, который курирует политиечское направление «ДНР»/«ЛНР». Об этом Ходаковский написал во «ВКонтакте».



Боевик отметил, что это было в период, когда «ДНР» возглавлял Александр Захарченко



«Но и подвергая критике политику Захарченко и его команды, я давал понять, что отличаю, где его частная инициатива, а где формулы, навязанные ему извне, и слово "политтехнологи" в негативном контексте часто звучало с моих страниц», — заявил он.



Ходаковский отметил, что критиковал и российских кураторов «ДНР». «Не оставлял я без внимания и уровень гораздо выше, чем вынудил Владислава Суркова лично озаботиться судьбой моей персоны. Был составлен и частично реализован план борьбы со мной, частью которого была публичная дискредитация. А у Суркова, как вы понимаете, возможности не в пример большие, чем у наших аматоров», — подчеркнул боевик.



Он написал это в контексте того, что в соцсетях его критикуют за лояльность к нынешнему главе «ДНР» Денису Пушилину и отсутвия критики к кураторам из РФ.



«И если я сейчас по различным причинам не подвергаю критике российскую сторону, осуществляющую кураторство, то не подвергаю в одностороннем порядке критике и тех, кто зачастую только исполняет волю — и это тоже вопрос личной чистоплотности», — объясняет позицию Ходаковский.



При этом он подчеркнул, что, понимая «расклады», не имеет права их игнорировать. «Но я не молчу по поводу негативных последствий, которые возникают в результате проводимой политики, кто бы ни нес за нее ответственность. И не молчу по поводу негативных тенденций, которые возникают в обществе», — утверждает Ходаковский.

По информации Reuters и других источников, Владислав Сурков является кремлевским куратором политического направления в группировках «ДНР» и «ЛНР».