Верховная Рада утвердила нового главу Фонда госимущества

Верховная Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Сенниченко на должность главы Фонда государственного имущества Украины. За такое решение проголосовали 238 народных депутатов.



Как отмечает «Интерфакс-Украина», Сенниченко до недавнего времени работал в Фонде «Евразия», был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора «Укрпошта», а до этого — генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине.



В его послужном списке также должность директора украинского бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), работа в парламенте и офисе премьер-министра, а также должность главного экономиста Нацбанка Украины и проект-координатора Sumitomo.



Сенниченко также является членом наблюдательного совета электронной системы государственных торгов «ProZorro.Продажи».