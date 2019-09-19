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Верховная Рада утвердила нового главу Фонда госимущества

19 сентября 2019, 17:18

Верховная Рада утвердила нового главу Фонда госимущества

Верховная Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Сенниченко на должность главы Фонда государственного имущества Украины. За такое решение проголосовали 238 народных депутатов.

Как отмечает «Интерфакс-Украина», Сенниченко до недавнего времени работал в Фонде «Евразия», был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора «Укрпошта», а до этого — генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине.

В его послужном списке также должность директора украинского бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), работа в парламенте и офисе премьер-министра, а также должность главного экономиста Нацбанка Украины и проект-координатора Sumitomo.

Сенниченко также является членом наблюдательного совета электронной системы государственных торгов «ProZorro.Продажи».

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