В «ЛНР» заявили, что одна из бомб под мостом в Луганске не сработала

В «МГБ» при группировке «ЛНР» заявили, что под опоры моста в Луганске было заложено четыре взрывных устройства, одно из которых не сработало.



Отмечается, что в ночь с 18 на 19 сентября в Луганске неизвестные лица попробовали подорвать путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная. Бетонные конструкции повреждены, но мост не разрушен. Жертв и пострадавших нет.



В «МГБ» назвали произошедшее «диверсионно-террористическим актом» и открыли «уголовное дело».



Сепаратистский телеканал «Луганск 24» отмечает, что несработавшее взрывное устройство было обезврежено. Глава «МВД ЛНР» Игорь Корнет заявил, что мощность каждого взрывного устройства составила по 15 килограмм в тротиловом эквиваленте.

В «ЛНР» допустили, что подрыв опор моста в Луганске связан с приездом «гуманитарного конвоя» МЧС России