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Под офисом Зеленского прошел митинг против «формулы Штайнмайера»

19 сентября 2019, 20:44

Под офисом Зеленского прошел митинг против «формулы Штайнмайера»

Фото: Василь Дубовий‎ / Facebook Фото: Василь Дубовий‎ / Facebook

Под Офисом президента Украины в Киеве состоялся митинг против «формулы Штайнмайера». Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из организаторов Александр Иванов.

Перед Офисом президента Владимира Зеленского собралось несколько сотен протестующих.

Акция началась после того, как доступ к ОПУ открыли, проверив сообщение о якобы минировании Офиса.

Фото: Sergiy Parhomenko / Facebook

Соглсано описанию на странице мероприятия, организаторы полагают, что «формула Штайнмайера» позволит провести местные выборы на неподконтрольной части Донбасса без разоружения боевиков и вывода российских войск.

Депутат Верховной Рады от президентской фракции «Слуги народа» Ирина Верещук, комментируя митинг под ОПУ, выразила сомнение, что протестующие понимают, о чем идет речь в «формуле Штайнмайера».

«Мне очень интересно, хотелось бы увидеть, они эксперты и понимают что такое формула Штайнмайера? Я, например, не понимаю до конца. Хотя считаю себя в чем-то экспертом, в том числе, по решению конфликта на Донбассе. Я часто комментирую, я всегда читаю, активно наблюдаю за тем, что происходит и назвать это определение формулой Штайнмайера — хотелось бы подискутировать», — сказала она в комментариии «Цензор.Нет».

Также Верещук не поняла, что именно они хотели бы услышать от президента. «Что он не будет сдавать интересов? Так для этого не надо идти под Офис президента, можно просто спросить и им скажут: а как мы можем сдать интересы? Ну как? Что он может, подписать что-то? Что может подписать президент, что не будет ратифицировано в парламенте? Ну что вы думаете, что он может внести в зал такой документ, который будет ограничивать права людей, граждан Украины, или не будет соответствовать национальным интересам? Ну это невозможно», — подчеркнула депутат.

18 сентября Трехсторонняя контактная группа в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в выполнении Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что Киев не имеет принципиальных возражений по «формуле Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при выполнении ряда условий. В частности, среди этих условий вывод боевиков и военной техники, доступ украинских партий и СМИ, возвращение контроля над границей.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки». Также он заверил, что местные выборы в ОРДЛО возможны только полсе вывода российских войск.

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