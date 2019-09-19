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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Мариуполе

19 сентября 2019, 22:27

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Мариуполе

В Мариуполе патрульные задержали подозреваемого в стрельбе в центре города. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Происшествие случилось вечером 18 сентября. Жительница улицы Котляревского сообщила правоохронителям, что слышала звуки стрельбы. Прибыв на вызов, патрульные увидели начальника управления, который самостоятельно задержал предполагаемого стрелка.

Им оказался 22-летний местный житель, который заявил, что приобрел стартовый пистолет на сайте и решил проверить, работает ли он.

На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств. На земле нашли 24 гильзы.

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