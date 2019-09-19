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Один из центральных районов Киева обесточен из-за аварии у ДТЭК

19 сентября 2019, 22:57

Один из центральных районов Киева обесточен из-за аварии у ДТЭК

В Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщили в компании «ДТЭК Киевские электросети», передает «Громадське».

Отмечается, что света нет на улицах: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федорова, Владимиро-Лыбедская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Ковпака, а также на переулках Лабораторный и Новопечерский.

«Отсутствие электроэнергии по названным адресам связано с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что ориентировочное время восстановления электроэнергии — 01:00 20 сентября.

ТЕМЫ

Места
Киев
Организации
ДТЭК

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