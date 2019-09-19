Один из центральных районов Киева обесточен из-за аварии у ДТЭК

В Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщили в компании «ДТЭК Киевские электросети», передает «Громадське».



Отмечается, что света нет на улицах: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федорова, Владимиро-Лыбедская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Ковпака, а также на переулках Лабораторный и Новопечерский.



«Отсутствие электроэнергии по названным адресам связано с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения», — говорится в сообщении.



В компании добавили, что ориентировочное время восстановления электроэнергии — 01:00 20 сентября.