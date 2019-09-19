«Формула Зеленского» и подрыв моста в Луганске. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 19 сентября.

Политика



Нардеп от «Слуги народа», глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко сформулировал «формулу Зеленского» по Донбассу: отказ от закрепления в Конституции «особого статуса» и выполнение политической части Минских договоренностей после прекращения огня.



«Коммерсант» опубликовал редакцию «формулы Штайнмайера», которую РФ предлагала утвердить на заседании Трехсторонней контактной группы 18 сентября. Речь идет о предоставлении Донбассу «особого статуса» на временной основе со дня проведения выборов в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом о внеочередном голосовании.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила жителя подконтрольной боевикам территории Малюха А.А. к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене».



Общество



В «ЛНР» заявили о попытке подрыва путепровода в Луганске. Утверждается, что бетонные конструкции трех опор моста были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв. Позже в «МВД» группировки связали взрыв с приездом на неподконтрольный Донбасс гумконвоев МЧС РФ.



Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную часть Донбасса более 150 тонн гуманитарной помощи.



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