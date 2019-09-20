ООС: обстрелы на Донбассе были, потерь нет

За прошедшие сутки, 19 сентября, и начало пятницы боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь со стороны Вооруженных сил Украины нет, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Согласно информации, в течение четверга незаконные вооруженные формирования 7 раз обстреляли позиции ООС неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия; вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем. Трижды стреляли неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки - из минометов калибра 82-мм.



Шесть раз были обстреляны позиции украинских военных вблизи Золотого - из стрелкового оружия; неподалеку Орехово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Майского - из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия; вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82-мм.



В штабе отметили, что с начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня. Незаконные вооруженные формирования совершили обстрел позиций ООС неподалеку Новолуганское из ручного противотанкового гранатомета.