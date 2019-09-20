Депутата Киевского совета ударили кирпичом по голове

В Киеве на месте строительства неизвестный ударил кирпичом по голове депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко (ВО «Свобода»). Об этом сообщили в полиции Киева.
Инцидент произошел на месте строительства, которое он назвал незаконным.
Депутат вызвал правоохранителей. Во время общения депутата с полицией неизвестный мужчина нанес удар.
Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
В киевской «Свободе», добавили, что это не первое нападение на Назаренко. Они утверждают, что нападают неизвестные со стороны застройщиков.