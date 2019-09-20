В США приняли закон о военной помощи Украине

Нижняя палата американского Конгресса 19 сентября приняла законодательство, которое обеспечивает выплату 250 миллионов долларов военной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США. Об этом сообщает Defense News, передает «Укринформ».



«Палата представителей США в четверг приняла законодательство, чтобы гарантировать, что Украина сможет потратить $250 млн долларов военной помощи после того, как Белый дом задержал ее этим летом», - отмечается в сообщении.



Соответствующее положение было закреплено в резолюции, направленной на избежание правительственного «шатдауна» в период до 21 ноября. Ожидается, что Сенат также примет подобную резолюцию на следующей неделе.



Законопроект продолжит финансирование «Инициативы содействия безопасности Украины», которое должно завершиться 30 сентября.

Белый дом на прошлой неделе разблокировал финансирование на поддержку Украины. Эти средства охватывают программы укрепления обороны и безопасности Украины, финансирование которых было утверждено ранее в бюджетах Пентагона и Госдепартамента США.