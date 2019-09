Олигарх Ринат Ахметов через бизнес-партнера и офшоры монополизировал коксохимическую отрасль в Украине, однако Антимонопольный комитет этого не заметил или не захотел замечать. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» на «Радио Свобода».



Кокс — продукт переработки каменного угля, является важным сырьем для металлургической отрасли, потому что без него невозможно выработать сталь, чугун и прокат.



До вооруженного конфликта в Украине было 12 коксохимических предприятий, сейчас на подконтрольной территории осталось только 8 коксохимов, пять из которых прямо или косвенно контролирует Ринат Ахметов и его бизнес-партнер по «Метинвесту», народный депутат Вадим Новинский.



До событий 2014 года Ахметов контролировал три коксохима: Авдеевский коксхохимичный завод, «Запорожкокс» и мощности на «Азовстали». Позднее он получил контроль еще над двумя, установили «Схемы».

Журналисты отправились в город Каменское Днепропетровской области, где расположен Днепровский металлургический комбинат. Жители города, которое входит в пятерку самых загрязненных в Украине, жалуются на выбросы с предприятия. Экологическая инспекция провела проверку и выявила сверхурочные выбросы. Завод оштрафовали на 26 тысяч гривен (1 тысячу долларов). В июне полиция возбудила уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха.



Фломально предприятие контролирует корпорация «Индустриальный союз Донбасса», акциями которой владеют российские инвесторы в лице государственного «Внешэкономбанка» и народного депутата Украины Сергея Таруты. Последний говорит, что не влияет на комбинат, так как в корпорации ему принадлежит только 25% акций.

«Схемы» узнали, что в 2018 году производственные мощности меткомбината выкупило за 400 миллионов гривен (16,2 млн долларов) соседнее предприятие — Днепровский коксохимический завод.



До Майдана владельцем Днепровского коксохима была группа Evraz российского олигарха Романа Абрамовича, но в 2014 году он продал почти все свои активы в Украине.



Группа Ахметова и Новинского «Метинвест» начала проявлять интерес к Днепровскому коксохиму, но для этого надо было получить согласие Антимонопольного комитета. По словам тогдашней госуполномоченной АМКУ Агии Загребельской, уже тогда были признаки, что Ахметов фактически контролирует этот коксохим, хотя решение АМКУ еще не было.



«Были признаки того, что концентрация уже проведена. Она проявлялась в изменении физических лиц в органах управления Днепровского коксохима, изменении структуры собственности. Она проявлялась в изменениях рыночного поведения еще до того, как АМКУ дал разрешение на концентрацию», — рассказала она.



АМКУ должен определить, не повредит ли новая монополия потребителям. Монополистом признают того, кто контролирует 35% или более товаров или услуг. Согласно служебной записке департамента концентрации АМКУ, холдинг Ахметова сконцентрировал более 80% объемов производства кокса.



«Метинвест» сделал запрос в АМКУ для покупки Днепровского коксохима в конце 2014 года, но за три года получил предварительный отказ. Впрочем за год АМКУ передумал и разрешил, объяснив это «наличием конкурентов» у компании Ахметова.



Но анализ «Схем» обнаружил, что среди пяти названных компаний только три являются реальными конкурентами: ПАО «Харьковский коксовый завод» с незначительной долей на рынке менее 2% и ЕВРАЗ Днепровский металлургический завод ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», который сейчас производит кокс только для собственных нужд.



По словам Загребельской, во время рассмотрения запроса «Метинвеста» все члены АМКУ получили служебные записки с анализом, свидетельствующие, что группа Ахметова уже купила Днепровский коксохим, соседней металкомбинат и еще одного конкурента в коксохимической отрасли.



В то же время председатель АМКУ Юрий Терентьев настаивает, что доказательств этого не было, и служебной записки он не видел.



Но журналисты программы считают, что такие доказательства есть. Они установили, что в предоставлении разрешения Антимонопольным комитетом структура собственности четырех фирм, которые формально контролировали Днепровский коксохим, изменилась.



Так, владельцем и руководителем Mastinto Trading Ltd стал Крисоваланто Тампуриди. Он также является директором другой кипрской компании — Nourteno Holdings Ltd, которая владеет акциями «Черноморского судостроительного завода». Последний входит в структуру собственности судостроительного субхолдинга SMG «Смарт-холдинг» Вадима Новинского, давнего бизнес-партнера Ахметова.



Misandyco Holdings Ltd записали на киприотку Александру Дамоциду и перерегистрировали по одному адресу с другой кипрской компанией, которой владеет непосредственно Вадим Новинский — Adeona Holdings Ltd.



Родство с этими офшорами Новинский комментировать отказался.



Одновременно с тем, когда АМКУ размышлял над запросом «Метинвеста» на покупку Днепровского коксохима, Ахметов получил контроль над еще одним предприятием — «Южкоксом», которое также расположено в Каменском и также загрязняет воздух города, как установила экологическая инспекция.



94,96% акций завода принадлежат кипрской компании Dashuria Ltd, которая до 2017 года принадлежала дочерней фирме группы Evraz Романа Абрамовича.



В 2019 году акции Dashuria Ltd поделили между собой 5 компаний, среди которых непосредственно Metinvest BV. Еще одна компания — Prime Meridian Holdings Ltd, которая, по состоянию на март этого года, принадлежала народному депутату нескольких созывов, члену тогдашней Партии регионов Сергею Кию, который работал помощником Ахметова в футбольном клубе «Шахтер» с 2001 по 2006 года.

Остальными акциями владеет кипрская компания Altana Limited и две уже упомянутые офшорные компании Misandyco Holdings Ltd. и Mastinto Trading Ltd, связанные с Новинским. Суммарно холдинг «Метинвест» Ахметова-Новинского получил 75% акций «Южкокса».



Однако компания не обращалась за разрешением в АМКУ, поскольку формально «Метинвест» купил 23,71% акций — в таком случае разрешение регулятора не нужно.



В самом «Метинвесте» считают, что доля холдинга на рынке не превышает 35%. Такую позицию обосновывают тем, что у компании есть в значительной доле внутригрупповое потребление кокса. В то же время проблему с загрязнением окружающей среды в «Метинвесте» не прокомментировали.



«Схемы» же пришли к выводу, что фактически холдинг Ахметова контролирует 5 из 8 коксохимических предприятий и АМКУ должен оштрафовать его за монополию.



«Штраф составляет 5% от всего оборота. 5% — это 500-600 миллионов долларов США», — пояснил редактор издания «Наши деньги» Юрий Николов.



«Дружественные отношения с бывшим президентом Петром Порошенко, бизнес-партнер с широкими возможностями и депутатским мандатом Вадим Новинский, несколько офшорных компаний и доверенных лиц — похоже, это все, что нужно, чтобы монополизировать отрасль коксохимической промышленности», — резюмировали авторы журналистского расследования.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что в Украине больше не будет олигархов-монополистов, потому что новая власть предложила открытые и прозрачные правила игры на рынке.