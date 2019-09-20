В сторону Донецка и Луганска направил грузовик с медикаментами

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ отправил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса грузовик с товарами медицинского назначения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Отмечается, что грузовик вчера пересек КПВВ «Новотроицкое». «Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены товары медицинского назначения весом 649,2 килограмма», — уточняется в сообщении.



Как сообщалось, Международный комитет Красного Креста 18 сентября направил на неподконтрольный Донбасса семь грузовиков с гуманитарной помощью.