Суд освободил от тюрьмы бывшего члена «ДНР», после того как тот раскаялся и пошел в армию

Суд освободил от уголовной ответственности бывшего сотрудника «министерства труда и социальной политики» группировки «ДНР» Владислава Мандровского, который сдался Службе безопасности Украины и поступившего на службу в украинскую армию. Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на материалы суда.



Житель Донецка Мандровский в ноябре 2014 года из личных идеологических соображений трудоустроился в «министерство труда и социальной политики ДНР» и в дальнейшем был назначен на должность «диспетчера, постоянного представителя министерства труда и социальной политики ДНР в центре управлением восстановлением ДНР».



Он формировал реестры лиц, нуждающихся в гуманитарной помощи и информировал о работе «министерства».



В дальнейшем, в феврале 2015 года Мандровский занимался «связями с общественностью», затем – работал в разных отделах «министерства», связанных с информационной деятельностью «ДНР».



В феврале 2018 года подсудимый был уволен.



В августе текущего года Мандровский сдался украинским правоохранителям, ему было предъявлено подозрение по ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура попросила суд освободить подозреваемого от уголовной ответственности, в связи с тем, что последний добровольно предоставил показания о своей преступной деятельности в составе «ДНР» и сообщил о противоправной деятельности 23 человек - функционеров «ДНР».



Кроме того, показания Мандровского использованы при расследовании дела против бывшего «управляющего делами Совета министров ДНР», коммуниста Бориса Литвинова.



Подсудимый сообщил суду, что сожалеет о содеянном и после возвращения на территорию, подконтрольную властям Украины, добровольно обратился в СБУ и сообщил им о всех известных ему обстоятельствах совершения уголовных преступлений представителями «ДНР».



Более того, он поступил на срочную службу в ВСУ в воинскую часть №0300.



В середине сентября суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил Мандровского.