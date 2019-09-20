На Донбассе сегодня ранены двое военных

На Донбассе по состоянию на 12 часов дня ранены двое украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Украины.



«По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», - говорится в сводке ведомства.



Как отмечается в сообщении, боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил возле поселка Новолуганское (Бахмутский район), поселка Новотроицкое и села Новогнатовка (Волновахский район), и Красногоровки. В ходе обстрелов боевики использовали гранатометы разных систем, пулеметы, в том числе крупного калибра, и стрелковое оружие.