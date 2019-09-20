Опрос: На КПВВ Донбасса людям не хватает административных услуг

Людям, которые пересекают линию соприкосновения на Донбассе, не хватает ряда административных услуг на контрольных пунктах въезда-выезда. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного благотворительным фондом «Право на защиту» на КПВВ в июле текущего года.



«Спрос на административные услуги среди жителей ВОТ (временно оккупированных территорий) чрезвычайно высоким. 82% респондентов хотели бы иметь возможность получать их как можно ближе к месту, где пересекают линию соприкосновения. Большинство опрошенных интересуют услуги, предоставляемые управлениями социальной защиты населения и Пенсионного фонда Украины», - говорится в сообщении.

78% опрошенных хотели бы получать банковские услуги на КПВВ.

67% опрошенных хотели бы иметь возможность покупать товары на КПВВ или возле них. Но, как отмечают авторы исследования, одежда, сельхозтовары и бытовая техника менее интересуют людей, пересекающих КПВВ.