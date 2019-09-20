Правительство допускает прямую покупку газа в России

Министерство энергетики и защиты окружающей среды допускает заключение контракта с «Газпромом» на прямую покупку газа в России, заявил профильный министр Алексей Оржель на пресс-конференции.



«Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы пришли к согласию, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях. То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, напрямую логично связана», — цитирует Оржеля «Интерфакс-Украина».

Вчера в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-Россия-ЕС о транзите российского газа через ГТС Украины в Европу. По итогам переговоров Россия впервые согласилась на заключение соглашения о транзите по европейским правилам. Украинская сторона передала экземпляры договора на транзит Газпрома. Следующий раунд переговоров должен состояться в октябре.