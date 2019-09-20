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Идеолог «Новороссии» Губарев назвал войну России против Украины «политической волей» Путина

20 сентября 2019, 15:03

Идеолог «Новороссии» Губарев назвал войну России против Украины «политической волей» Путина

Сторонник группировки «ДНР», идеолог «Новороссии» Павел Губарев заявил, что у Кремля нет политической воли на то, чтобы сделать неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса частью России. Об этом он сказал сайту «Русская народная линия».

Под «политической волей» Губарев имеет ввиду открытое противостояние, а не гибридную военную агрессию России против Украины.

«В случае вхождения в состав России в регионе изменилась бы геополитическая обстановка: Россия находилась бы в состоянии реальной войны с Украиной, потому что вместо административных границ Россия получила бы линию фронта… Поэтому образование федерального округа РФ в этом регионе приведет к войне. А война — это политическая воля», - заявил Губарев.

Поведение президента России Владимира Путина Губарев описал так: «Он препятствует укреплению идеи украинской политической нации. Ранее эта идея очень сложно укреплялась на Украине, но в случае пролития большой крови она может стремительно захватить души украинцев. Поэтому Владимир Путин «замораживает» конфликт. Подобная логика имеет право на существование. Путин реализует ее через Минский формат, посредством дипломатических переговоров».

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ДНР

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