«ДНР» хочет сделать призыв в «армию», как в России

В группировке «ДНР» планируют перевести «военную службу» на стандарты России. Данный вопрос сейчас обсуждают члены «комитета по вопросам безопасности» при группировке.



В сообщении «народного совета ДНР» говорится, что для жителей неподконтрольной Украине территории Донбасса при постановке на воинский учет хотят ввести проведение профессионального психологического отбора.



О российском опыте в «ДНР» говорят и при планировании первоначальной постановки людей на воинский учет, организации призыва на военную службу.

Незаконные вооруженные формирования после захвата части территорий Донбасса в 2014-2015 годах заявили о призыве и воинской обязанности группировкам «ДНР» и «ЛНР».