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Глава МИД: В «нормандском формате» могут заключить соглашение по газу и Донбассу

20 сентября 2019, 17:40

Глава МИД: В «нормандском формате» могут заключить соглашение по газу и Донбассу

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает заключения широкого соглашения в результате переговоров в «нормандском формате», которое будет включать, помимо Донбасса, и энергетические вопросы. Об этом Пристайко сказал в интервью «Европейской правде».

Он подчеркнул, что в некоторых документах, в заявлениях «нормандского формата» существует вопрос энергетической безопасности Украины.

«Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какая-то крупное соглашение, некий big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины», - добавил он.

Ранее Пристайко заявил, что Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основании украинского законодательства.

Накануне в Брюсселе состоялся третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года.

Стороны окончательно пока не согласовали условия транзита, но решили, что договоренности будут базироваться на законах и правилах ЕС.

Также глава МИД Украины подтвердил, что текст «формулы Штайнмайера» по выборам на Донбассе должны согласовать на встрече ТКГ в Минске, так как это является одним из условий саммита «нормандской четверки».

ТЕМЫ

Прочее
транзит газа Нормандский формат
Люди
Вадим Пристайко

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