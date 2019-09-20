Правоохранителя, который перешел на сторону «ДНР», заочно приговорили к 10 годам

Сотрудника Главного управления МВД Украины в Донецкой области, который перешел на сторону боевиков «ДНР» заочно приговорили к 10 годам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«51-летний житель Донецка, будучи работником Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в нарушение присяги сотрудника правоохранительных органов Украины, пренебрег своими служебными обязанностями, не переехал после оккупации Донецка террористической организацией "ДНР" на контролируемую украинскими властями территорию и в марте 2015 года стал активно сотрудничать с террористами, заняв пост так называемого начальника Донецкого городского управления МВД "ДНР"», - говорится в сообщении.



По данным следствия, обвиняемый координирует вопрос о задержании граждан.