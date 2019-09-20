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Выборы на Донбассе и условия на КПВВ. Главное за день

20 сентября 2019, 23:24

Выборы на Донбассе и условия на КПВВ. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 20 сентября.

Политика

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что окончательного перечня условий безопасности для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще нет, так как стороны их еще не согласовали.

В тоже время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина согласится на проведение местных выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основе украинского законодательства, которые не предусматривает наличие группировок «ДНР» и «ЛНР».

Общество

Результаты опроса, проведенного благотворительным фондом «Право на защиту» на КПВВ показали, что людям, которые пересекают линию соприкосновения на Донбассе, не хватает ряда административных услуг на контрольных пунктах въезда-выезда.

В группировке «ЛНР» заявили, что в восточной части Луганска отсутствует связь украинского мобильного оператора Vodafone из-за поломки телекоммуникационного оборудования.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ отправил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса грузовик с товарами медицинского назначения.

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