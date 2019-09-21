Четверо украинских военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения, один — боевую травму. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что всего пророссийские боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было совершено 13 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности ОТГ «Север» — 6 обстрелов.



С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Водяного — из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.