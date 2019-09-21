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В Москве пытались сорвать спектакль о Донбассе и Сенцове

21 сентября 2019, 11:34

В Москве пытались сорвать спектакль о Донбассе и Сенцове

В Москве участники SERB попытались сорвать спектакль «Война близко» в Театре.doc. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на сотрудницу театра Ирину Векшину.

Она рассказала, что активистов SERB не пустили в зрительный зал, после чего они бросили со стороны пожарного выхода «стаканчик» с неизвестным веществом, «предположительно с фекалиями».

Часть зрителей, у которых возникли проблемы с дыханием, покинули зал. Актеры и другие посетители постановки остались, спектакль сотрудники театра прерывать не стали.

Спектакль Война близко" режиссера Елены Греминой состоит из трех частей: в первой актеры читают дневник жителя Луганска о войне в Донбассе, во второй части звучит монолог английского драматурга Марка Равенхилла о манипуляции и «промывании мозгов» и в третьей представлен документальный проект по материалам дела Олега Сенцова. Именно во время третьей части спектакля произошла провокация со стороны членов SERB.

Члены российской националистической организации SERB ранее уже пытались помешать кинопоказам о вооруженном конфликте на Донбассе. В частности, в декабре 2017 года члены SERB сорвали показ фильма «Полет пули» в рамках «Артдокфеста».

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