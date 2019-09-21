Шустер пообещал судиться с Коломойским. Перепалка в эфире

Журналист и телеведущий Савик Шустер заявил о намерении подать иск против бизнесмена Игоря Коломойского из-за высказывания о том, что Шустер якобы брал деньги с гостей за участие в своей программе. Об этом он сообщил в эфире своей новой программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».



«Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности», — сказал Шустер.



Ведущий напомнил, что 3 сентября 2015 года его студия подписала контракт с телеканалом «1+1» Коломойского, который действовал до конца августа 2018 года. Шустер отметил, что после двух выпусков его шоу 18 сентября сняли с эфира канала.



Шустер продемонстрировали отрывок интервью Коломойского «Украинской правде», в котором олигарх объясняет причину снятия с эфира «1+1» программы. Коломойский утверждал, что Шустер нарушил контракт, получив предоплату за 10 передач вперед на 2,5 миллиона долларов.



«Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" — взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого», — сказал бизнесмен. По словам Коломойского, деньги были взяты «у каких-то мэров». «Два по пятьдесят [тысяч долларов] взял. При чем одного мы подсунули специально», — подчеркнул владелец «1+1».



Также в эфире «Свободы слова Савика Шустера» показали отрывок из интервью лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко Наталье Влащенко, где политик утверждает, что именно из-за его участия было принято решение не пускать в эфир программу Шустера в 2015 году.



«Коломойский выбросил Шустера из эфира, потому что у него был договорняк с Порошенко, потому что я ехал на эфир... Это был день, когда задержали [народного депутата 8-го созыва из фракции "Радикально партии" Игоря] Мосийчука. И Шустер пригласил меня на эфир, чтобы я рассказал свою правду, а не то, что показывали в парламенте», — рассказал Ляшко.



По словам лидера «Радикальной партии», по пути в студию ему звонил Коломойский с просьбой не участвовать в программе. «Я точно знаю, что Шустера выбросили из эфира из-за меня. По команде Петра [Порошенко, тогдашнего президента Украины]», — говорит в интервью Ляшко.



После этого Шустер сообщил, что Коломойский позвонил в эфир. Ранее в этой же программе бизнесмен по телефону участвовал в дискуссии по ситуации с ПриватБанком и экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой.



«Мы с вами будем судиться», — сообщил бизнесмену Шустер.



«Конечно, будем судиться. Вы только не пугайте меня судами. Где будем судиться — в Италии или в Украине?» — ответил Коломойский.



«Это мы еще решим», — парировал ведущий.



Олигарх предложил Шустеру сначла вернуть деньги «за 10 передач, которые вы не провели», уточнив, что речь идет о 2,3 миллионах долларов.



Во время последовавшей словесной перепалки Коломойский назвал Шустера и совладельца студии Павла Елизарова «взяточниками, которые берут за одну и ту же работу трижды».



В свою очередь Елизаров отметил, что иск против Коломойского будет подан на 10 миллионов гривен. Елизаров также пообещал, что за отсуженные деньги «заасфальтирует дорогу в Мариуполь».