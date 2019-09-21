Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Шустер пообещал судиться с Коломойским. Перепалка в эфире

21 сентября 2019, 11:32

Шустер пообещал судиться с Коломойским. Перепалка в эфире

Журналист и телеведущий Савик Шустер заявил о намерении подать иск против бизнесмена Игоря Коломойского из-за высказывания о том, что Шустер якобы брал деньги с гостей за участие в своей программе. Об этом он сообщил в эфире своей новой программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности», — сказал Шустер.

Ведущий напомнил, что 3 сентября 2015 года его студия подписала контракт с телеканалом «1+1» Коломойского, который действовал до конца августа 2018 года. Шустер отметил, что после двух выпусков его шоу 18 сентября сняли с эфира канала.

Шустер продемонстрировали отрывок интервью Коломойского «Украинской правде», в котором олигарх объясняет причину снятия с эфира «1+1» программы. Коломойский утверждал, что Шустер нарушил контракт, получив предоплату за 10 передач вперед на 2,5 миллиона долларов.

«Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" — взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого», — сказал бизнесмен. По словам Коломойского, деньги были взяты «у каких-то мэров». «Два по пятьдесят [тысяч долларов] взял. При чем одного мы подсунули специально», — подчеркнул владелец «1+1».

Также в эфире «Свободы слова Савика Шустера» показали отрывок из интервью лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко Наталье Влащенко, где политик утверждает, что именно из-за его участия было принято решение не пускать в эфир программу Шустера в 2015 году.

«Коломойский выбросил Шустера из эфира, потому что у него был договорняк с Порошенко, потому что я ехал на эфир... Это был день, когда задержали [народного депутата 8-го созыва из фракции "Радикально партии" Игоря] Мосийчука. И Шустер пригласил меня на эфир, чтобы я рассказал свою правду, а не то, что показывали в парламенте», — рассказал Ляшко.

По словам лидера «Радикальной партии», по пути в студию ему звонил Коломойский с просьбой не участвовать в программе. «Я точно знаю, что Шустера выбросили из эфира из-за меня. По команде Петра [Порошенко, тогдашнего президента Украины]», — говорит в интервью Ляшко.

После этого Шустер сообщил, что Коломойский позвонил в эфир. Ранее в этой же программе бизнесмен по телефону участвовал в дискуссии по ситуации с ПриватБанком и экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой.

«Мы с вами будем судиться», — сообщил бизнесмену Шустер.

«Конечно, будем судиться. Вы только не пугайте меня судами. Где будем судиться — в Италии или в Украине?» — ответил Коломойский.

«Это мы еще решим», — парировал ведущий.

Олигарх предложил Шустеру сначла вернуть деньги «за 10 передач, которые вы не провели», уточнив, что речь идет о 2,3 миллионах долларов.

Во время последовавшей словесной перепалки Коломойский назвал Шустера и совладельца студии Павла Елизарова «взяточниками, которые берут за одну и ту же работу трижды».

В свою очередь Елизаров отметил, что иск против Коломойского будет подан на 10 миллионов гривен. Елизаров также пообещал, что за отсуженные деньги «заасфальтирует дорогу в Мариуполь».

ТЕМЫ

Люди
Игорь Коломойский олег ляшко Савик Шустер
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:38
Патруль ОБСЕ впервые с июля проехал возле блокпоста боевиков в Золотом
10:39
В Луганске «заминировали» памятники
23:24
Выборы на Донбассе и условия на КПВВ. Главное за день
15:28
Глава МИД пообещал выплату пенсий и украинские продукты в магазинах Донецка и Луганска
15:14
Губарев: Мы выгнали Пушилина в Москву, но Сурков его вернул
15:03
Идеолог «Новороссии» Губарев назвал войну России против Украины «политической волей» Путина
13:45
Опрос: На КПВВ Донбасса людям не хватает административных услуг
11:33
В сторону Донецка и Луганска направил грузовик с медикаментами
11:16
На востоке Луганска не работает связь Vodafone
23:18
«Формула Зеленского» и подрыв моста в Луганске. Главное за день
19:53
В «ЛНР» заявили, что одна из бомб под мостом в Луганске не сработала
17:05
«ДНР» лишила свободы мужчину на 17 лет по обвинению в «госизмене»
17:02
Ходаковский заявил, что кремлевский куратор «Л-ДНР» боролся с ним
16:10
Боевики «ДНР» не пропустили патруль ОБСЕ к камере
11:45
В «ЛНР» связали взрыв под мостом в Луганске с приездом российского «гумконвоя»
все новости
14:21
Данилюк озвучил угрозу в денационализации Приватбанка
13:38
В Краматорске школьников начали кормить по рецептам победителя кулинарного шоу
13:38
Патруль ОБСЕ впервые с июля проехал возле блокпоста боевиков в Золотом
12:34
Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян
11:34
В Москве пытались сорвать спектакль о Донбассе и Сенцове
11:32
Шустер пообещал судиться с Коломойским. Перепалка в эфире
11:00
Байден потребовал опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским
10:39
В Луганске «заминировали» памятники
09:38
Четверо украинских военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки
23:24
Выборы на Донбассе и условия на КПВВ. Главное за день
21:55
Гонтарева в инвалидном кресле выступила у Шустера. Еще позвонили Коломойскому
21:29
Пристайко заявил, что Трамп не оказывал давления на Зеленского
20:04
Правоохранителя, который перешел на сторону «ДНР», заочно приговорили к 10 годам
19:35
На Донбассе изношены 60% водной инфраструктуры
19:04
«Минера» моста в Киеве отправили под стражу с альтернативой залога
все новости
ВИДЕО
Шустер пообещал судиться с Коломойским. Перепалка в эфире
21 сентября, 11:32
На Донбассе изношены 60% водной инфраструктуры
20 сентября, 19:35
«Схемы»: Ахметов — монополист коксохимической отрасли, но АМКУ этого «не заметил»
20 сентября, 08:57
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция