Патруль ОБСЕ впервые с июля проехал возле блокпоста боевиков в Золотом

Миссия СММ ОБСЕ впервые за более чем 2 месяца смогла проехать по дороге через участок разведения вблизи Золотого Луганской области. Об этом сообщается в отчете СММ.



С июля патрули не могли проехать по дороге Т1316 из-за «малозаметного препятствия» недалеко от блокпоста боевиков «ЛНР». По состоянию на 20 сентября указанный предмет убрали, что позволило наблюдателям проехать.



Вблизи участка разведения миссия зафиксировала проведение ремонтных работ на бывшем блокпосту боевиков.



Также в районе участка разведения по обе стороны линии соприкосновения проводилось разминирование.