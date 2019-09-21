В Краматорске школьников начали кормить по рецептам победителя кулинарного шоу

В Краматорске Донецкой области четыре школы перешли на новую, более разнообразную систему питания для детей начальных классов, которая основана на рецептах победителя кулинарного телешоу «Мастер шеф» Евгения Клопотенко. Об этом сообщает телеканала «UA:Донбасс».



Например, в школе № 3 учащимся предлагают два меню: за 23 и 14 гривен. В день съемки сюжета первый вариант предполагал зразы, салат с морковью и сыром, спагетти и чай каркаде. Второй вариант: гречка, зеленый горошек, рыбная котлета, чай.



«Мы уходим от этого советского меню с привычными и бесконечными котлетами, биточками и, максимум, шницелями», — рассказала заведующая пищевым производством школы Наталья Непочатова.



Сейчас в учебном заведении на новую систему питания перешло 40% детей. Родители учеников 1-4 классов доплачивают по 10 гривен. В школе заверили, что родители это делают по желанию.





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