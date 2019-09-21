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Данилюк рассказал, чем грозит возвращение ПриватБанка Коломойскому

21 сентября 2019, 14:21

Данилюк рассказал, чем грозит возвращение ПриватБанка Коломойскому

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что попытки олигарха Игоря Коломойского вернуть себе национализированный ПриватБанк представляют угрозу для стабильности финансовой системы Украины. Об этом сообщает «Сегодня».

Данилюк отметил, что не видит механизма возвращения ПриватБанка прежним собственникам.

«После того как государство вложило 155 млрд грн (если банк теоретически возвращается бывшим собственникам), эти деньги должны быть возвращены государству. Если эти 155 млрд уйдут, будут выведены из банка, Нацбанк первое, что сделает, опять ликвидирует ПриватБанк, в такой сценарий я не верю», — сказал Данилюк на ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Любая нестабильность вокруг ПриватБанка имеет прямые последствия для стабильности финансовой системы страны», — отметил он.

Данилюк напомнил, что ПриватБанк «не был платежеспособен, и Нацбанк выполнил закон, выведя этот банк с рынка».

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