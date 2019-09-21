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На пункте пропуска «Станица Луганская» умер мужчина

21 сентября 2019, 14:42

На пункте пропуска «Станица Луганская» умер мужчина

На пункте пропуска «Станица Луганская» умер мужчина, сообщает сепаратистский телеканал «Луганск 24».

Отмечается, что он пересек украинский КПВВ, прошел через пролом и упал прямо на мосту уже на подконтрольной группировке «ЛНР» стороне.

Причины смерти устанавливаются, за телом мужчины приехали родственники.

19 сентября на На КПВВ «Новотроицкое» умерла женщина.

На этой неделе мониторинговая миссия ООН призвала украинскую власть улучшить условия передвижения через линию соприкосновения на Донбассе и обеспечить выплату пенсий жителем временно неподконтрольных территорий. После избрания Владимира Зеленского президентом официальный Киев обещает упростить жизнь жителей оккупации. Такие гуманитарные шаги называют частью «формулы Зеленского» по разрешению конфликта на Донбассе.

Сейчас продолжается ремонт разрушенного моста на линии соприкосновения в Станице Луганской.

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