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СМИ: Трамп назвал «бессмысленными» действия США в Украине

21 сентября 2019, 15:17

СМИ: Трамп назвал «бессмысленными» действия США в Украине

Президент США Дональд Трамп назвал действия США в Украине «бессмысленными» и такими, которые «раздражают Россию». Об этом пишет The Washington Post.

Как утверждает неназванный бывший высокопоставленный чиновник Белого дома, «президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян». По его словам, он слышал это от Трампа во время обсуждения вопроса поставок американского вооружения Украине.

«Позиция президента в основном заключается в том, что мы должны признать тот факт, что россияне должны быть нашими друзьями, и кого волнуют украинцы?», — сказал собеседник газеты.

Ранее газета писала, что Трамп хочет надавить на власти Украины с целью возобновить расследование против сына его главного вероятного соперника на будущих выборах в США Джо Байдена.

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