Директор ГБР заявил о находке «прослушки» в своем кабинете

Директор Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что в его кабинете было найдено прослушивающее устройство. Об этом он написал в Telegram.



По его словам, «прослушка» была вмонтирована в вентиляционную систему. Специалисты выясняют, является ли найденный «жучек» единственным.



«На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями — да. В том числе, резонансных», — написал он.



На месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.