Штаб насчитал 14 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе с начала субботы

За субботу, 21 сентября, и ночь воскресенья боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь со стороны украинских военнослужащих нет, заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Как отмечается, в районе оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 8 обстрелов позиций ООС: четыре раза неподалеку Водяного — из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого, а также Богдановки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных: неподалеку Пивденного — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новозвановки — из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Майорска — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского, а также Луганского — из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Отмечается, что с начала суток незаконные вооруженные формирования 1 раз нарушили режим прекращения огня.