Помощник Зеленского: «Формула Штайнмайера» ляжет в основу законопроекта

Имплементация «формулы Штайнмайера» не является каким-то разовым решением, а она ляжет в основу законопроекта, который будет публично обсуждаться и затем приниматься Верховной Радой, заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.



На своей странице в Facebook, он отметил, что в пятницу, 20 сентября, встретился в Офисе президента с активистами, чтобы обсудить «формулу Штанмайером» и ее в роль урегулировании ситуации на Донбассе.



«Хочу повторить то, что сказал на встрече: 1. Ничего не будет решаться без ведома общества. 2. Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. 3. Формула — это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение», — рассказал Ермак.



Он подчеркнул, что «это будет потом», а пока что необходимо прекратить огонь, над чем команда Зеленского сейчас и работает. «Делайте выводы, опираясь на результаты наших действий, а не на предположения», — призвал помощник Зеленского.





«Формула Штайнмайера» подразумевает алгоритм реализации политической части Минских соглашений (принятие закона об «особом статусе» и местные выборы в ОРДЛО). В последние дни в Киеве ведутся дискуссии о возможности применения формулы.



Глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил, что текст формулы должны согласовать и подписать участники Трехсторонней контактной группы в Минске. Это является одним из условий для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). Также Пристайко озвучил последнюю редакцию текста «формулы Штайнмайера».